26 мая — Dow Jones. Развитые экономики столкнулись с сильнейшим спадом со времен финансового кризиса в течение первых трех месяцев 2020 года, когда власти были вынуждены ввести карантинные меры для ограничения распространения нового коронавируса.

Во 2-м квартале 2020 года снижение экономической активности, вероятно, окажется еще значительнее, а во второй половине текущего года, как ожидается, последует восстановление.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что совокупный ВВП 37 стран-членов ОЭСР в 1-м квартале 2020 года упал на 1,8% по сравнению с 4-м кварталом 2019 года. Это было самое сильное снижение показателя с 1-го квартала 2009 года, когда он упал на 2,3%.

Среди Большой семерки Франция продемонстрировала наиболее сильное падение экономической активности, а на втором месте в этом печальном списке оказалась Италия. Сокращение ВВП Японии было наименее значительным, а на втором месте с конца стоят США.

Масштабы падения активности в 1-м квартале отражают длительность и степень жесткости карантинных мер, введенных правительствами, однако импульс тоже имеет значение. До начала пандемии коронавируса темпы роста США превышали темпы роста европейских экономик.

Режим карантина сохранялся в течение апреля и в основном соблюдался в первую половину мая.

Результаты опросов менеджеров по снабжению свидетельствовали о падении активности в частных секторах США, еврозоны и Японии в мае третий месяц подряд, но активность в деловом секторе США и других экономик пострадала в мае менее значительно, чем в предыдущие месяцы, а значит, влияние пандемии на мировую экономику ослабевает, но на его нивелирование потребуется более длительное, чем ожидалось ранее, время.

Обновленные прогнозы мирового роста ОЭСР будут представлены 10 июня. Ранее в мае ООН заявила о том, что ожидает сокращения мирового ВВП в 2020 году на 3,2% на фоне падения развитых экономик на 5% и снижения активности в развивающихся экономиках на 0,7%. Развивающиеся экономики мира имеют тенденцию к более стремительному росту. Согласно оценке ООН, в результате пандемии и предпринятых мер сдерживания распространения вируса в этом году потери мирового ВВП составят 8,5 трлн долларов. Это эквивалентно росту за предыдущие четыре года.

"Пандемия парализовала значительную часть мировой экономики, резко ограничив экономическую активность, повысив неопределенность и спровоцировав рецессию таких масштабов, которые не наблюдались со времен Великой депрессии", — отметили в ООН.

— Автор to Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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