Минздрав России: 823 медика получили выплаты на 56,6 млн рублей из-за заболевания COVID
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. По состоянию на 25 мая 823 медика получили страховые выплаты на общую сумму 56,6 миллиона рублей из-за заболевания коронавирусом, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.
"На 25 мая, по данным фонда (социального страхования — ред.), состоялись выплаты 823 медицинским работникам на сумму 56,6 миллиона рублей по поводу заболевания COVID", — сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.
Летникова уточнила, что по остальным более 5 тысяч случаев обращений в Фонд социального страхования ведется расследование.
https://1prime.ru/state_regulation/20200526/831515389.html