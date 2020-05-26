МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. По состоянию на 25 мая 823 медика получили страховые выплаты на общую сумму 56,6 миллиона рублей из-за заболевания коронавирусом, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.

"На 25 мая, по данным фонда (социального страхования — ред.), состоялись выплаты 823 медицинским работникам на сумму 56,6 миллиона рублей по поводу заболевания COVID", — сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

Летникова уточнила, что по остальным более 5 тысяч случаев обращений в Фонд социального страхования ведется расследование.