МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Важно продолжить масштабные инфраструктурные проекты, строительство дорог и модернизацию портовых и аэродромных комплексов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно также продолжить масштабные инфраструктурные проекты. В их числе — строительство автомобильных и железных дорог, модернизация портовых и аэродромных комплексов. Для этого нужно дополнительно снизить административные барьеры и изменить сами подходы к установлению технических требований для сокращения сроков возведения объектов капитального строительства", — сказал Мишустин на совещании о мерах поддержки строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.