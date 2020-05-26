МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минфин России во вторник перечислил в Пенсионный фонд РФ 222,1 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми, говорится в сообщении министерства.

"Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 миллиарда рублей для поддержки семей с детьми", — сообщает Минфин. В частности, на обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет причислено 197,2 миллиарда рублей. Размер выплаты на одного ребёнка составит 10 тысяч рублей.

"Прием заявлений уже идет, непосредственно выплаты начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 миллионов детей, начиная с 3 лет и до наступления 16-летнего возраста", — напоминают в министерстве.

Еще 24,9 миллиарда рублей направлены в ПФР в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. "Размер данной выплаты на ребёнка составляет 5 тысяч рублей. Это решение коснется порядка 1,6 миллиона детей", — отмечается в сообщении.