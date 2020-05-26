Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 5% с 3,3%
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в текущем году до 4,6% с ранее ожидавшегося падения на 3,9%, которое прогнозировалось в апреле, говорится в пресс-релизе агентства.
"Теперь снижение мирового ВВП ожидается на уровне 4,6% в 2020 году по сравнению с уменьшением на 3,9%, прогнозируемым в нашем GEO (мировом экономическом прогнозе) в конце апреля", — говорится в сообщении.
Fitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2020 году: ждет снижения экономики на 5% против ожидавшихся в апреле 3,3%, говорится в релизе агентства.
Оценка Fitch совпадает с ожиданиями министерства экономического развития РФ. На прошлой неделе министерство сообщило, что ВВП РФ в 2020 году предположительно упадет на 5%, но в 2021 году вырастет на 2,8%.
Как отмечается в релизе, ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам (EM) связано с ухудшением кризиса в сфере здравоохранения за последний месяц.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.
https://1prime.ru/state_regulation/20200526/831516131.html