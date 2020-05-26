МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае поднялся до 86,6 пункта с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали увеличение показателя до 88 пунктов с первоначального значения апреля в 86,9 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в мае вырос до 96,9 пункта с пересмотренного показателя апреля в 94,3 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 93,8 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце снизился до 71,1 пункта с пересмотренного апрельского значения в 73 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 76,4 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.