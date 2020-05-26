МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в апреле выросли на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 623 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, падения показателя на 21,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 490 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону понижения — до 619 тысяч с 627 тысяч.

По сравнению с апрелем 2019 года, когда индикатор составлял 664 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце снизились на 6,2%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.