МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что объем программ количественного смягчения (QE) мировых центробанков в 2020 году достигнет 6 триллионов долларов — это половина суммы, которая в совокупности была потрачена на аналогичные программы регуляторами в период с 2009 по 2018 года, говорится в релизе агентства.

"Мы прогнозируем, что объем мирового количественного смягчения (QE) в 2020 году достигнет 6 триллионов долларов, что эквивалентно половине совокупных покупок в рамках программ QE со стороны ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии в 2009-2018 годах", — говорится в докладе.

Отмечается, что резкий рост ликвидности центробанков помог обеспечить рост банковского кредитования реальной экономики в последние пару месяцев, "что контрастирует с моделью 2009 года".

По данным агентства Блумберг, совокупные чистые покупки активов центробанков стран "Большой семерки" (G7) в рамках программ поддержки экономики за март-апрель достигли уже 2,5 триллиона долларов.

ФРС США на фоне вспышки коронавируса в марте объявила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. У ЕЦБ действует несколько разных программ по выкупу активов с рынка. При этом регулятор отмечал, что не вводит ежемесячного лимита покупок активов в новом пакете на 120 миллиардов евро до конца года. У Банка Англии действует программа выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов.