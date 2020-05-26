МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Проект "Доступный интернет", в рамках которого планируется предоставлять доступ к социально значимым сайтам, не будет субсидироваться государством, при этом его распространят и на мобильный доступ, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе онлайн-сессии "ЦИПР Дома".

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 1 апреля доложил президенту РФ о проведении эксперимента по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам.

Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. В рамках эксперимента пять крупнейших операторов связи страны ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком", "ЭР-Телеком") должны предоставлять абонентам доступ к любому из 391 сайтов из списка даже при нулевом балансе на счету. Перечень сайтов при этом может корректироваться.

"Точно планируем расширить (проект "Доступный интернет" — ред.) на мобильную связь. Субсидироваться точно не будет", — сказал глава Минкомсвязи.

В апреле комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям посчитала, что проект "доступного интернета", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к некоторым ресурсам глобальной сети, приведет к дополнительным затратам операторов связи в размере более 150 миллиардов рублей в год, не считая прочих потерь отрасли.