МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2020 года выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из оперативного доклада Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 2,889 триллиона рублей.

В 2019 году рост инвестиций в первом квартале по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 0,9%.

По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал снизятся в 2020 году на 12% (после роста на 1,7% в прошлом году). В 2021 году министерство ожидает ускорения темпов роста инвестиций до 4,9%.

Минэкономразвития на фоне ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 5%, в 2021 году — рост на 2,8%.