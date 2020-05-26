МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Оборот розничной торговли в РФ в апреле 2020 года упал на 23,4% в сопоставимых ценах по сравнению с апрелем прошлого года, в результате снизился и показатель за четыре месяца — на 2,8% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

Исходя из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, падение оборота в апреле стало рекордным за все время наблюдений. Кроме того, снижение показателя в апреле произошло впервые с февраля 2017 года, когда он снизился на 2,8% в годовом выражении. В марте того года оборот ритейла показал нулевую динамику, однако затем показатель демонстрировал рост.

По сравнению с мартом 2020 года оборот розничной торговли в апреле текущего года сократился на 28,5%. В денежном выражении показатель в апреле составил 2,104 триллиона рублей, в январе-апреле — 10,283 триллиона.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле уменьшился на 9,3% к апрелю прошлого года — до 1,214 триллиона рублей, а по сравнению с мартом текущего года снижение составило 15,2%. В январе-апреле показатель увеличился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,171 триллиона рублей.

В свою очередь оборот непродовольственной розницы в апреле упал на 36,7% в годовом выражении — до 890,2 миллиарда рублей, в месячном выражении — на 41%. В январе-апреле продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 5,8% в годовом выражении и составили 5,112 триллиона рублей.

В структуре оборота розничной торговли в апреле существенно повысился удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — он составил 57,7% против 48,5% в апреле 2019 года. Это самый высокий уровень показателя за время наблюдений, кроме того, он впервые превысил отметку в 50%. В свою очередь доля непродовольственных товаров снизилась до 42,3% против 51,5% годом ранее.