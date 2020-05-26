МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в апреле упали по сравнению с мартом на 22,4%, на дизельное топливо — на 7,8%, следует из данных Росстата.

"В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года цены производителей на автомобильный бензин в среднем снизились на 22,4%. Его удешевление отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством автомобильного бензина, – от 7,8% в Республике Татарстан до 32,7% в Республике Коми. В Республике Саха (Якутия) бензин стал дороже на 2,2%", — пишет Росстат.

При этом потребительские цены на бензин в апреле по отношению к прошлому месяцу снизились на 0,2%, а на дизтопливо — на 0,4%.

Как поясняет Росстат, в апреле снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 55 субъектах РФ. Из них более всего цены снизились в Республике Тыва – на 3,9% и Алтайском крае – на 1,8%. Увеличение цен на бензин отмечалось в Свердловской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены не изменились.

Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по стране превышали цены производителей в 2,9 раза (в апреле 2019 года – в 2,7 раза), отмечает ведомство.