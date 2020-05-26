МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Рост реальных зарплат в "докарантинном" марте 2020 года в России ускорился в годовом выражении до 5,9% с 5,7% в феврале, следует из данных оперативного доклада Росстата.

Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2020 года составила 50 926 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,6% (в первом квартале 2020 года — на 8,8%)", — говорится в документе.

Реальные заработные платы в марте 2020 года по сравнению с февралем 2020 года выросли на 7,1%. В январе-марте реальные зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,2%, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года — снизились на 7,6%.

Росстат также улучшил данные по росту реальных зарплат в 2019 году до 4,8% (согласно предварительным данным, опубликованным ранее, рост показателя в прошлом году составил 2,9%).

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2020 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ снизятся на 3,9%.