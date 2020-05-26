МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-апреле 2020 года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле сельхозпроизводство выросло на 3,1%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В марте текущего года показатель увеличился на 3%. Объем производства сельхозпродукции в апреле в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 320,2 миллиарда рублей, в январе-апреле — 959 миллиардов рублей.

В 2019 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. В конце января замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут говорила, что министерство надеется на сохранение темпов роста российского АПК в 2020 году.

На конец апреля поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,8 миллиона голов, сохранившись на уровне показателя на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 8 миллионов голов (на 0,3% больше). Поголовье свиней выросло на 7,4% — до 26,5 миллиона, овец и коз — снизилось на 1,7%, до 24 миллионов.

На хозяйства населения приходилось 41,3% поголовья крупного рогатого скота, 10% свиней, 45,5% овец и коз (на конец апреля 2019 года — 41,8%, 11,2% и 46% соответственно). Производство скота и птицы на убой в январе-апреле в хозяйствах всех категорий выросло на 3,4% — до 4,7 миллиона тонн (в живом весе), в апреле — на 0,1%, до 1,2 миллиона тонн.

Производство молока за четыре месяца 2020 года в годовом выражении повысилось на 4,3% и составило 9,5 миллиона тонн, в апреле — на 3%, до 2,7 миллиона тонн. Производство яиц в январе-апреле увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,5% и составило 14,4 миллиарда штук, за апрель оно снизилось на 1,1%, до 3,7 миллиарда штук.