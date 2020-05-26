МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в апреле выросли в 2,4 раза в годовом выражении, при этом доля онлайн-продаж в розничном обороте таких компаний составила 6,6% против 2,4% годом ранее, сообщили РИА Новости в Росстате.

"В апреле 2020 года объемы продаж через интернет крупных и средних торгующих организаций по сравнению с мартом выросли на 7,7% (в сопоставимых ценах), с апрелем 2019 года — в 2,4 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 6,6% против 2,4% в апреле 2019 года", — сообщили в статистическом ведомстве.

Росстат во вторник представил данные по динамике оборота розничной торговли в России в апреле. По данным статистического ведомства, розничные продажи в прошлом месяце упали на 23,4% — это рекордное снижение показателя за все время наблюдений. По сравнению с мартом текущего года оборот розницы снизился на 28,5%.