МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития поддержало подготовку общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников во вторник ходе рабочей встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным обсудил перспективы социально-экономического развития регионов. Как отмечается, руководители регионов обратились к главе ведомства с просьбой поддержать совместную программу развития данных субъектов.

"Развитие Арктической зоны и Северного морского пути является одним из ключевых проектов в стране, на это выделяются ресурсы, это те вопросы, которые находятся на контроле у президента. С этой точки зрения существует потребность формирования мощного арктического региона, арктического центра, который бы объединил нефтегазовый потенциал округа и промышленный потенциал области и в то же время реализовал новые транспортные и транзитные возможности", — заявил Решетников, слова которого приведены в сообщении.

По словам главы Минэкономразвития, сотрудничество регионов даст возможность реализовать проект глубоководного порта Индига, который давно обсуждается, в дополнение к действующим мощностям Архангельского порта.

"Минэкономразвития, со своей стороны, полностью поддерживает общую программу социально-экономического развития регионов. Это может создать новое качество как экономики в Арктики, так и новое качество жизни для людей", — добавил министр.

По мнению врио губернатора Архангельской области Цыбульского, если убрать ненужную региональную конкуренцию между часто похожими проектами, можно достичь хорошего синергетического эффекта. В свою очередь Бездудный отметил, что экономики двух субъектов взаимно дополняют друг друга, и их сотрудничество даст импульс для повышения качества жизни населения обоих регионов.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Бездудный. Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе РФ нового субъекта в результате объединения двух регионов.