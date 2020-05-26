МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной валюте до уровня "ограниченный дефолт" ("RD") с "С", краткосрочный подтвержден на уровне "С", говорится в релизе агентства.

Долгосрочный и краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтверждены на уровне "RD".

"Понижение рейтинга Аргентины до уровня "RD" обусловлено неспособностью властей выплатить проценты по государственным облигациям в течение установленного 30-дневного льготного периода, истекшего 22 мая", — объясняет рейтинговое действие агентство.

В конце мая правительство Аргентины продлило до 2 июня переговоры по реструктуризации долга, так как крупные кредиторы не согласились с выдвинутыми условиями. Власти предложили план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга. В целом страна хочет реструктурировать 68,8 миллиарда долларов.

Fitch может повысить рейтинг Аргентины, если власти реструктурируют долг, что позволит наладить отношения с международным финансовым сообществом. После этого агентство присвоит рейтинг на основе анализа готовности и способности государства выполнять свои долговые обязательства в иностранной валюте.