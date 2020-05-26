МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Закупки россиянами продуктов в марте 2020 года и снижение спроса из-за введения ограничений на фоне коронавируса оказали влияние на оборот розничной торговли в апреле, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

Росстат во вторник представил данные по динамике оборота розничной торговли в России в апреле. По данным статистического ведомства, розничные продажи в прошлом месяце упали в годовом выражении на 23,4% — это рекордное снижение показателя за все время наблюдений. По сравнению с мартом текущего года оборот розницы снизился на 28,5%.

"На объемы продаж повлияли активные закупки россиянами продуктов во время всплеска ажиотажного спроса в середине марта 2020 года и заметное снижение покупательского спроса вследствие введения карантинных ограничений. Потребители стараются сэкономить, приобретая преимущественно продукты питания и откладывая покупку непродовольственных товаров", — сказал представитель АКОРТ.

Ассоциация отмечает, что, если розничная торговля продовольствием (включая напитки) сократилась в апреле лишь на 9,3% в годовом выражении, то торговля непродовольственными товарами упала на 36,7%.

В АКОРТ также указали, что в структуре розничной торговли произошло существенное перераспределение. Так, удельный вес продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий вырос до 57,7% в апреле 2020 года с 48,5% в аналогичном месяце прошлого года. В свою очередь доля непродовольственных товаров снизилась до 42,3% с 51,5% годом ранее.