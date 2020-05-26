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МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ обсуждает с российскими нефтяными компаниями сохранение текущего уровня сокращения добычи после июня, тогда как по действующим условиям сделки ОПЕК+ она должна слегка подрасти, мнения сторон пока расходятся, сообщил РИА Новости источник, знакомый с обсуждением.

Во вторник состоялась встреча министра энергетики Александра Новака с представителями нефтяных компаний по сделке ОПЕК+.

"Обсуждалась, консенсуса пока нет", — сказал источник, комментируя вопрос о том, обсуждался ли на встрече вопрос о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти, который пока действуют только на срок май-июнь. Другой источник РИА Новости, знакомый с вопросом, отметил, что обсуждается возможность сохранения текущего уровня сокращения добычи нефти на два месяца, то есть до конца лета.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке нефти и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. А 8 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Ряд участников альянса не исключал возможности корректировки параметров сокращения на этих встречах, в частности в минэнерго Казахстана говорили, что на ней возможны более точные решения на период с июля. Министр энергетики РФ Александр Новак на этой неделе оценил текущий профицит на мировом рынке нефти в 7-12 миллионов баррелей в сутки, достижение баланса он ожидает в июне-июле благодаря росту потребления.