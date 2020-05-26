МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддерживает предложение по сокращению срока моратория на взыскание пеней за неоплату энергоресурсов с учетом разной ситуации потребителей, говорится в сообщении комитета.

"На мой взгляд, логично не только поддержать потребителей, оказавшихся в трудной ситуации, но и снизить связанные с неплатежами риски для компаний, поставляющих энергоресурсы. И сократить срок действия моратория в зависимости от окончания сроков периода изоляции и карантинных мер, с учетом разной ситуации для разных субъектов и категорий потребителей, как предлагает Минэнерго", — сказал Завальный.

Правительство РФ в апреле установило мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, a также на ограничение предоставления коммунальных услуг при их неоплате. От обязанности оплаты самих энергоресурсов постановление не освобождает.

Крупные энергокомпании уже отмечали снижение собираемости платежей и предлагали сократить сроки действия моратория. Также Минэнерго выступает за сокращение сроков до 31 мая. При этом министерство предлагает сохранить мораторий до 31 июля для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и пострадавших организаций и индивидуальных предпринимателей.

По словам Завального, решение по освобождению от штрафов за неуплату было принято в начале апреля, когда не были понятны ни характер развития пандемии, ни ее сроки и сроки ограничительных мер, ни глубина падения доходов потребителей.

"Сегодня уже есть и понятные сценарии развития ситуации, и прогнозы ее развития и окончания, приняты меры поддержки граждан, оказавшихся в трудной ситуации. При этом уже становятся понятны и последствия принятия решения с точки зрения дисциплины платежей", — сказал Завальный. По его словам, энергетикам предстоит готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду в условиях снижения платежной дисциплины и уменьшения выручки, что создает определенные риски.