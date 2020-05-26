ВАШИНГТОН, 26 мая /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии остались в "зеленой" зоне, рост поддержали ожидания по созданию вакцины от нового коронавируса и снятия ограничительных мер, свидетельствуют данные торговых площадок.

Это был первый день, когда крупнейшая мировая площадка открылась после долгих недель торгов в электронном режиме. Торговый зал Нью-Йоркской фондовой биржи под аплодисменты трейдеров возобновил во вторник работу впервые с 23 марта, когда он был закрыт из-за пандемии коронавируса, в церемонии принял участие губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По состоянию на 23.01 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрылся ростом на 2,17%, остановившись на отметке 24995,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, или 9340,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,23% — 2991,77 пункта.

С оптимизмом трейдеры также отыгрывают сообщения о том, что американская фармацевтическая компания Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса. Акции компании дорожали в течение сессии на 15%.

Кроме того, инвесторы ожидают новой макростатистики. Министерство торговли США опубликует данные о продажах новых домов в стране в апреле. Аналитики ожидают, что показатель в отчетном месяце сократился до 490 тысяч с 627 тысяч в марте, или примерно на 22%. В то же время станут известны данные индекса доверия потребителей в США в мае. Эксперты прогнозируют, что индикатор вырос до 88 пунктов с 86,9 пункта в апреле.