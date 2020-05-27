МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Сотни тысяч людей в России в разное время пострадали от деятельности так называемых раздолжнителей — компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами. Несмотря на печальный опыт, интерес заемщиков в период пандемии коронавируса к таким организациям может вырасти в десятки или даже сотни раз, а их схемы будут только совершенствоваться. Чем рискуют граждане, обратившиеся к услугам раздолжнителей, рассказали РИА Новости эксперты в сфере финансовой грамотности.

В начале мая Банк России предупредил, что после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, может быть всплеск предложений от раздолжнителей. Как пояснила замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, раздолжнители, которые появились несколько лет назад, не только не урегулировали проблемы, а добавляли дополнительную долговую и финансовую нагрузку к проблемам заемщиков.

Старший управляющий партнер Адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры" Юрий Щеглов напомнил, что наибольшим спросом раздолжнители пользовались во время кризисных 2014-2015 годов на фоне большого роста просроченной задолженности среди граждан. А консультант по финансовой грамотности проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Владимир Волынский отмечает, что счет лиц, пострадавших от деятельности таких компаний, "исчисляется сотнями тысяч".

СХЕМЫ РАЗДОЛЖНИТЕЛЕЙ

По словам Щеглова, зачастую раздолжнители предлагают своим клиентам обратиться в суд, с требованием изменить условия кредитного договора или вовсе его расторгнуть. Своё требование они обосновывают статьей 451 ГК РФ – "Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств". С точки зрения закона подобные требования являются неправомерными, так как обстоятельства должника не подходят под эту статью, в связи с чем должники получают отказ в судах, указал эксперт.

Есть и другие способы введения в заблуждение должников. Так, раздолжнители предлагают заплатить 40% от суммы долга, обещая, что с остальной задолженностью они разберутся сами. "Для должника такие меры чреваты тем, что сумма его долго не уменьшается, а наоборот увеличивается за счет неустойки и штрафов. Кроме этого он теряет деньги, потраченные на услуги раздолжнителей", — отметил Щеглов.

По словам Лазаревой, со временем добавилось еще несколько схем изощренного обмана: суперинвестиционные мифические фонды для погашения долгов его участников, нелегальные займы под залог имущества для уплаты долга, вексельные схемы, когда раздолжнитель оформлял займ в форме ценной бумаги (векселя) на сумму задолженности клиента по кредиту. "Как правило, этот вексель ни банки, ни судебные приставы не принимали. Люди оказывались с еще большими проблемами, нередко лишались имущества. Стало очевидным, что это серьезный вид мошенничества", — указала эксперт.

По ее словам, высока вероятность, что в период пандемии появятся другие формы подобного мошенничества.

ПРОГНОЗ ЦБ МОЖЕТ СБЫТЬСЯ?

По словам Волынского, несмотря на обилие разоблачительной информации и возможности инициации гражданином процедуры личного банкротства, деятельность раздолжнителей не прекратилась, хотя и стала не такой массовой. При этом он отметил, что в настоящее время поле их деятельности "существенно сузилось".

Так, должники с суммой долга свыше 500 тысяч рублей и без ипотечных кредитов, предпочитают использовать процедуру банкротства гражданина, тем более, что на рынке юридических услуг количество таких предложений "откровенно зашкаливает". "Поэтому те из компаний-раздолжнителей, которые не переквалифицировались в центры помощи должникам, продающие юридическое сопровождение процедуры банкротства по существенно завышенной стоимости, в настоящее время специализируются на должниках с суммой долга до 500 тысяч рублей или обремененных ипотекой", — рассказал Волынский.

Он предупредил, что обращение ипотечного заемщика к таким раздолжнителям "может закончится для него потерей заложенной недвижимости". При этом Щеглов указывает, что отсутствие перспектив судебной защиты, действенных мер государственной поддержки бизнеса на фоне ужесточившейся ответственности руководителей при банкротстве компаний, лишь повысит интерес граждан к услугам таких сомнительных организаций. Причем повысит этот интерес "в десятки, сотни раз", опасается эксперт.

"Подобные организации всегда имеют нешуточный спрос, особенно в наше непростое время. У большинства граждан есть обязательства перед банками, а режим самоизоляции в стране сильно повлиял на доходы людей и, соответственно, на способность отвечать по этим обязательствам. Попав в такую нелегкую ситуацию, люди могут купиться на предложение раздолжнителей", — отметил Щеглов.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ С КРЕДИТОРАМИ?

Эксперты настаивают, что договариваться об отсрочке выплат или реструктуризации задолженности необходимо напрямую со своими кредиторами или коллекторами. "Как бы это странно ни звучало, банки заинтересованы в том, чтобы заемщики вернули долг, а потому, как правило, готовы к диалогу", — указала Лазарева.

При этом она добавила, что если права заемщика нарушаются, то обязательно надо обратиться с жалобой в Службу защиты прав потребителей финансовых услуг Банка России.

В крайнем случае, как указывает Волынский, можно использовать личное банкротство. "Тем более, что в самое ближайшее время банкротство гражданина с суммой долга менее 500 000 рублей можно будет провести во внесудебном порядке – такие поправки к закону о банкротстве сейчас рассматриваются Государственной Думой", — отмечает эксперт.