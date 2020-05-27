МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Petropavlovsk Plc в 2019 году снизила чистую прибыль по МСФО на 0,8% по сравнению с предыдущим годом — до 25,7 миллиона долларов, сообщает компания.

Выручка компании выросла на 48% — до 741,6 миллиона долларов, показатель EBITDA вырос на 45% и составил 264,8 миллиона долларов.

По итогам первого квартала 2020 года компания увеличила производство золота на 73% — до 186,2 тысячи унций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (107,7 тысячи унций). В частности, от общего объема 115,4 тысячи унций (порядка 62%) золота были получены в результате переработки упорных руд на новом автоклавном производстве POX.

По итогам 2019 года Petropavlovsk увеличил производство золота на 28% — до 471,6 тысячи унций. План по выпуску в 2020 году сохраняется на уровне 620-720 тысяч унций. Капитальные затраты в текущем году могут составить 70-80 миллионов долларов.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.