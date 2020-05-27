МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство подготовило план по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса, который предусматривает траты в размере 8 трлн рублей за 2020-2021 годы. Документ, как пишет газета "Ведомости", должны внести в администрацию президента 1 июня.

Из этих денег нагрузка на госбюджет оценивается примерно в 6 трлн рублей в виде расходов и недополученных доходов.

2 трлн рублей — инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.

Порядка 700 млрд рублей относятся к пока не проработанным "прорывным инициативам" правительства России.

На поддержку различных отраслей выделяется более 1,5 трлн рублей, из которых субъекты России получат 1 трлн рублей.

В документе масштабная поддержка малому и среднему бизнесу (МСБ) не предусмотрена.

Уже одобренные меры обещают дополнить в основном за счет упрощения регулирования: будут упрощены процедуры банкротства, сокращение издержек с помощью системы быстрых платежей Банка России, а также за счет снижения административной нагрузки.

Что касается срока моратория на плановые проверки МСБ, то его предлагают продлить до конца 2021 года, внеплановые — серьезно ограничить.

На дополнительные социальные выплаты в документе предлагается направить 180 млрд рублей. При этом отмечается, что поддержка населения должна быть более адресной.

До конца года будет установлен единый подход к определению состава семьи и ее доходов, исходя из этого и будут приниматься решения, нужна ли такой семье поддержка от государства.

Часть предложений, изложенных в документе, может быть исключена во время обсуждения плана, добавили источники издания.