РИМ, 27 мая – ПРАЙМ, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в письме в газету Corriere della Sera обрисовал план экономического и социального восстановления страны после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

"Мы внедрим меры, которые приведут к культурной революции в государственном управлении, — заявил Конте. — Для государственных должностных лиц при сохранении прозрачности и строгости должно поощряться взятие на себя соответствующих обязанностей. Мы обеспечим, чтобы честные чиновники избегали правовой неопределенности: например, через точное определение понятия "злоупотребление служебным положением" и описание ответственности перед государством".

По словам премьера Италии, другим пунктом роста должны стать цифровые инвестиции: правительство в этих целях намерено "внедрить стимулы для цифровизации, электронных платежей и инноваций".

В других положениях его плана из семи пунктов говорится о сокращении сроков судопроизводства в гражданской и уголовной сферах, курсе на экологичность будущей экономики, а также повсеместном внедрении опыта обучения и работы на расстоянии с тем, чтобы "заполнить цифровой разрыв" и обеспечить доступность новых технологий на всей территории страны.

Италии, подчеркнул Конте, необходимы решительные действия для возобновления государственных и частных инвестиций и резкого сокращения бюрократии.

"Мы сможем использовать европейские ресурсы для создания стратегической инфраструктуры страны, начиная с крупных телекоммуникационных, водных и энергетических сетей", — сказал премьер, отметив необходимость контроля "для противостояния аппетитам преступных организаций".

Наконец, Конте заявил о необходимости проведения серьезной налоговой реформы, назвав нынешнюю систему налогообложения "непроходимым лабиринтом".

Согласно весеннему прогнозу Еврокомиссии, ВВП Италии по итогам нынешнего года упадет на 9,5%. Отмечается, что государственный долг страны в 2020 году может достичь 158,9% (против 134,8% по итогам 2019 года). Итальянское правительство в конце прошлого года опубликовало прогноз по росту национальной экономики на 0,6%.