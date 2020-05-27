МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Прогноз роста ВВП РФ на 2021 год в 2,8% может быть повышен с учетом мер общенационального плана восстановления экономики, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.

"В 2021 году мы ожидаем восстановления экономики на 2,8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем с учетом мероприятий общенационального плана восстановления экономики, подготовка которого сейчас завершается на площадке правительства", — сказал он.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами и деловыми кругами разработать общенациональный план действий по нормализации деловой жизни. Минэкономразвития должно было внести проект плана в правительство в понедельник, 25 мая.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2020 году упадет на 5%, а 2021 году вырастет на 2,8%. В 2022 и 2023 годах ожидается рост на 3% и 3,1% соответственно.

Общий объем всех антикризисных пакетов из-за коронавируса уже составил 3,3 триллиона рублей, заявил Решетников.

"Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов на сегодняшний момент составила 3 триллиона 300 миллиардов рублей", — сказал он.

Текущий уровень цен на нефть в 30-35 долларов за баррель позволяет выполнить все обязательства бюджета РФ, заявил министр.

"Оценка цен на нефть — 31 доллар за баррель сорта Urals по этому году и 35 по 2021-му. При этом сразу скажу, что с учетом нашей макроэкономической политики, накопленных прогнозов даже такой уровень цен на нефть позволяет нам с абсолютной уверенностью говорить о выполнении всех (бюджетных ред.) обязательств", — сказал он.