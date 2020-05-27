ФРАНКФУРТ, 27 мая — Dow Jones. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала в среду, что в 2020 году экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12%, то есть спад будет более глубоким, чем ожидалось ранее.

Это заявление Лагард стало еще одним сигналом ЕЦБ о том, что банк готовится уже на следующей неделе увеличить стимулирование экономики, чтобы поддержать ее рост и ускорить инфляцию. По прогнозам аналитиков, на заседании 4 июня ЕЦБ существенно увеличит объем недавно анонсированной программы покупки облигаций.

Выступая на организованной Европарламентом видеоконференции с молодежью, Лагард сказала, что последний прогноз, предполагавший сокращение экономики еврозоны в этом году на 5%, "скорее всего… устарел".

По ее словам, в 2020 году экономика валютного союза сократится на 8%-12%, то есть вдвое больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Масштаб спада будет зависеть от того, как быстро страны Европы отменят у себя карантинные меры и позволят экономикам работать более нормально, сказала Лагард. Страны, которые в большей степени зависят от туризма, вероятно, пострадают больше других, добавила она.

Ранее в мае ЕЦБ предложил три экономических сценария, предполагавшие сокращение экономики еврозоны в этом году на 5%-12%. В следующий четверг банк опубликует новые прогнозы роста экономики и инфляции, а его руководители сигнализировали, что усилят стимулирование, если перспективы будут разочаровывающими.

Лагард также сказала, что не ожидает в еврозоне нового долгового кризиса. По ее словам, власти европейских стран поступают правильно, наращивая свои долги с целью борьбы с последствиями пандемии, и предположила, что эти долги будут управляемыми, так как процентные ставки крайне низки.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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