МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает продлить на 2021 год "антикоронавирусный" мораторий на проверки бизнеса, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Мы предлагаем максимально продлить действие принятых решений по мораториям и ограничениям на проверки, а также продление принципа "лицензия автоматом" — на 2021 год", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин ранее предложил председателю правительства Михаилу Мишустину приостановить выездные налоговые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса. В настоящий момент такие проверки приостановлены до 31 мая 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин в мае поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.