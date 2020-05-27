МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Властям РФ необходимо легализовать удаленный режим работы, коронавирус ускорил принятие этого решения, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Нам предстоит ликвидировать еще много старых норм. Это и полный отказ от требований ведения документов в бумажном виде. Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удаленки", — сказал Решетников, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

По его словам, формат удаленной работы может существенно изменить многие процессы, например, в сфере развития агломераций. "Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно", — добавил Решетников.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что министерство уже готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход. О необходимости отрегулировать формат удаленной работы говорили и в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).