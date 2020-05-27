МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Задача по поддержанию спроса и перезапуску всей экономики на среднесрочный период лежит на государстве, и разрабатываемые меры поддержки должны быть не только краткосрочными, но ориентированными на период до 2025 года и дальше, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".

"Текущий кризис вызван фактором спроса… На мой взгляд, государство является лидером в этом направлении, только оно может выступить во главе такого важного процесса, как подогревание спроса и перезапуск всей экономики, поэтому именно на государстве сегодня лежит основная задача по поддержке спроса на среднесрочный период до 2025 года и по поддержанию и перезапуску очень важного аспекта — инвестиционного цикла. Надо не снижать инвестиции, которые мы должны обеспечить в нашу экономику и ее сектора", — сказал он.

Кризисы всегда предают промышленности новые импульсы, напомнил вице-премьер. "Меры поддержки, проводимые государством, должны быть ориентированы на краткосрочные, 2020-2021 годы, среднесрочные — 2021-2025 годы, и долгосрочные — после 2025 года — горизонты планирования", — подчеркнул он.

По словам Борисова, краткосрочные меры сродни "тушению пожара", они должны быть направлены в первую очередь на сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойной выплаты зарплат и должны позволить оптимально пройти этот спад в условиях мирового кризиса.

"Среднесрочные меры в периоде до 2025 года должны определять темпы роста промышленности. Подогрев спроса комплексным планом модернизации экономики и социальной сферы страны, обеспечение, по сути, нового масштабного заказа на продукцию отечественного машиностроения и технику можно поставить в основу мероприятий на среднесрочном периоде", — сказал он.

В долгосрочном периоде меры должны быть ориентированы на закрепление лидерства России по отдельным направлениям технологического развития и повышения конкурентоспособности ее экономики, должен произойти структурный сдвиг в пользу высокотехнологичной продукции.

Борисов подчеркнул, что текущий кризис отличается для России от кризисов 2008-2009 и 2014 годов, так как на данный момент страна накопила большие золотовалютные резервы, низкое соотношение долга к ВВП, немаловажно наличие Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Мы можем опереться на солидную подушку безопасности", — заключил он.