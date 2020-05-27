27 мая — Dow Jones. В вышедших во вторник данных просматриваются проблески надежды на то, что американская экономика вышла из свободного падения, хотя кризис пока продолжает свирепствовать.

Данные по производственному сектору и доверию подают некоторые позитивные сигналы о перспективах экономики, хотя и отражают урон, нанесенный частному сектору, который из-за пандемии все еще не работает или работает не в полную силу.

В опубликованном во вторник отчете Федерального резервного банка Далласа об опросе в производственном секторе сказано, что сокращение производства в Техасе "вероятно, достигло пика в апреле, а в мае темп сокращения заметно замедлился". В отчете также сказано, что среди прочего отмечены позитивные индикаторы будущей активности. Тем не менее, пандемия оказывает "широкомасштабное негативное воздействие" на предприятия Техаса, и 80% компаний заявили о сокращении выручки в мае по сравнению с нормальными уровнями.

По данным Conference Board, в мае оценка потребителями текущей ситуации оставалась плохой, но американцы ожидают улучшений. Доля респондентов, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса, выросла до 43,3% с 39,8% в апреле, а тех, кто ожидает ухудшения условий, сократилась до 21,4% с 25,1%.

Представитель Conference Board Линн Франко сказала, что продолжавшееся два месяца "свободное падение" доверия остановилось.

Во вторник экономисты Jefferies написали инвесторам, что индикатор активности в рольном времени "указывает на стабилизацию". Помимо прочего, этот индикатор отслеживает заказы столиков в ресторанах и открытие малых предприятий.

"Нас удивило то, что наш индекс, как и другие актуальные данные, не указывают на более решительный рост активности, в то время как в подавляющем большинстве штатов отменены карантинные меры", — пишут экономисты банка, добавляя, что считают это вопросом времени и по-прежнему ожидают восстановления в ближайшие недели.

В то же время руководители ФРС прогнозируют восстановление деловой активности во втором полугодии, но не таким сильным темпом, какого можно было ожидать в начале пандемии.

"Нам предстоят еще два очень трудных месяца. Надеюсь, мы скоро обретем почву под ногами", — сказал президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Я ожидаю восстановления экономики во второй половине года. Вопрос в том, насколько сильным оно будет, а также сколько времени понадобится для возвращения к полной мощности".

Выступая в телепрограмме Fox Business во вторник, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что, по его мнению, худшее для экономики, возможно, уже позади. Ранее он неоднократно предупреждал, что экономика может не выдержать карантина и свалиться в настоящую депрессию.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ