КИЕВ, 27 мая — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил программу стимулирования экономики до 2022 года включительно, принятую в связи с коронавирусом, которая должна, о чём говорил ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль, позволить выйти на восстановление роста ВВП во втором полугодии.

"Утверждение государственной программы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, причиненных ограничительными мероприятиями для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 на 2020-2022 годы… Прошу голосовать… Решение принято", — заявил Шмыгаль в среду в ходе заседания правительства.

Министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в свою очередь заявил, что программа в целом позволит быть государству максимально предсказуемым для бизнеса и в том числе снимет ряд административных барьеров для предпринимательства и откроет доступ бизнесу к финансированию и рынкам. Также документ предусматривает создание Службы финансовых расследований.

Министр также уточнил, что все инициативы программы делятся на краткосрочные, среднесрочные и стратегические. Первые подразумевают разработку отраслевых норм ведения хозяйствования, а также временное освобождение от налогообложения. Среднесрочные инициативы направлены на предоставление помощи в производстве товаров двойного и медицинского назначения. Наконец, стратегические нормы направлены на углубление сотрудничества с государствами-партнерами, а также пересмотр торгово-экономических связей с ЕС.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек. По данным минздрава Украины, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине составляет 21905, скончались 658 человек, 7995 выздоровели.