МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Сделка по продаже "Лукойлом" акций АО "Архангельскгеолдобыча" была совершена без замечаний со стороны контролирующих органов и в строгом соответствии с российским законодательством, говорится в сообщении нефтяной компании в ответ на судебные претензии со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Сделка по продаже акций АО "Архангельскгеолдобыча" была совершена после пятимесячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации, без замечаний со стороны контролирующих органов, в строгом соответствии с российским законодательством после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, возглавляемой председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и имеющей в своем составе руководителей министерств, ФАС России (руководитель службы – ответственный секретарь комиссии), ФСБ России, представителей других федеральных служб", — пишет "Лукойл".

"Лукойл" 25 мая 2017 года сообщил, что завершил продажу своей алмазодобывающей "дочки" — "Архангельскгеолдобычи" — дочерней компании "Открытие Холдинга" за 1,45 миллиарда долларов. При этом в августе 2017 года началась санация банка "Открытие". В сентябре 2018 года АО "Архангельскгеолдобыча" было официально переименовано в АО "АГД-Даймондс".

ФАС России 25 мая заявила, что подала иск в суд Архангельской области с требованием признать недействительной сделку, ЦБ выступит третьей стороной в деле. Согласно данным ФАС, сделка, несмотря на одобрение правкомиссией, нарушила закон об осуществлении иностранных инвестиций в российские компании-стратеги — покупатель сокрыл информацию о наличии у ряда бенефициаров "Открытие Холдинга" гражданства других стран, что повлекло установление контроля над компанией иноинвесторами. Также, как подчеркнули в ФАС, сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия.

"Лукойл" не согласен с доводами, приведёнными в иске ФАС, и заявляет, что будет отстаивать свои права. "ПАО "Лукойл" сообщает о получении копии иска ФАС России о признании недействительной сделки по приобретению ООО "Открытие Промышленные Инвестиции" у ПАО "Лукойл" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча" в 2017 году. Компания заявляет о несогласии с доводами ФАС России, изложенными в иске, считая себя добросовестным продавцом", — говорится в сообщении.

"Компания предпримет все необходимые меры для защиты своих прав и законных интересов", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что цена актива была согласована сторонами в результате продолжительных переговоров с привлечением в качестве консультантов крупнейших инвестиционных банков – ВТБ (со стороны покупателя) и Goldman Sach (со стороны продавца), что подтверждает рыночный характер сделки.