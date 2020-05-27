ЛОНДОН, 27 мая — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Около 8,4 миллиона жителей Великобритании, временно оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, подали заявки на компенсацию зарплаты от государства, следует из сообщения британского минфина.

Ранее власти Великобритании продлили до конца октября действие схемы компенсации зарплат работникам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. Эта схема была введена в марте с целью поддержки работников и самозанятых граждан наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.

"К 9.00 (11.00 мск) 27 мая в общей сложности было подано заявок на 8,4 миллиона сотрудников на общую сумму 15 миллиардов фунтов стерлингов", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по программе поддержки самозанятых граждан было подано 2,3 миллиона заявок на общую сумму 6,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были ввели кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.