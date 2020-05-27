БРЮССЕЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Оборот сферы туризма и культуры может рухнуть во втором квартале нынешнего года в Евросоюзе на 70% из-за мер борьбы с распространением нового коронавируса, говорится в документах Еврокомиссии.

"Первые оценки ЕК показывают, что во втором квартале 2020 года туризм, социальная экономика и творческие и культурные экосистемы могут столкнуться с падением оборота более чем на 70%. Кроме того, сильно пострадают текстильная, транспортная, энергоемкая промышленность и сектор возобновляемых источников энергии", — говорится в нем.

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие ресторанов, отелей, отмена массовых мероприятий, в том числе, концертов, соревнований и фестивалей, ограничения на поездки. Экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали постепенно смягчать карантинные меры. Еврокомиссия в мае представила рекомендации о том, как можно было бы начать восстанавливать туризм в ЕС этим летом, считая, при этом, что грядущий сезон не будет обычным, но его можно хотя бы частично спасти.

По последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в начале мая, ВВП Евросоюза рухнет по итогам нынешнего года на 7,4%, зато рост в следующем году серьезно превысит стандартные для этого объединения показатели и составит 6,1%.