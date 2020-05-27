МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта России будет одновременно возглавлять и Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), следует из постановления правительства, опубликованного на соответствующем портале.

"… Федеральное агентство железнодорожного транспорта возглавляет заместитель министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством РФ по представлению министра транспорта РФ", — говорится в изменениях.

Замминистра транспорта, курирующим железные дороги, в настоящее время является Владимир Токарев.

Росжелор возглавляет Владимир Чепец.