БРЮССЕЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает скорректировать многолетний финансовый план Евросоюза, который действует в настоящее время, чтобы иметь возможность выделить странам союза в нынешнем году дополнительные 11,5 миллиарда евро на борьбу с кризисом, вызванным коронавирусом, говорится в документе ЕК.

"Комиссия предлагает внести поправки в текущий многолетний финансовый план 2014–2020 годов, чтобы выделить дополнительные 11,5 миллиарда евро уже в 2020 году", – сообщается в нем.

С учетом многолетнего финансового плана в ЕС составляются ежегодные общие бюджеты союза.

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, экономика ЕС серьезно пострадала от этого. По последним оценкам Еврокомиссии, опубликованным в начале мая, ВВП Евросоюза рухнет по итогам нынешнего года на 7,4%.

Ранее в среду ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объёме 750 миллиардов евро. Исходя из сообщений ЕК, она хочет, чтобы эти средства шли в дополнение к общим бюджетам стран ЕС, а не были их частью. Эти 750 миллиардов евро ЕК планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).

Однако эти предложения должны пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом, прежде чем деньги могут начать поступать. Поэтому, чтобы дополнительные средства поддержки из бюджета ЕС были доступны странам союза как можно быстрее – и уже в 2020 году, для ответа на самые острые их нужды, ЕК и предлагает поправки к многолетнему финплану, отмечается в ее документе.

Предложения о поправках к бюджету на текущий год также должны проходить утверждение институтами власти ЕС.