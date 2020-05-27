БЕРЛИН, 27 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что странам Евросоюза необходимо вести переговоры о плане восстановления экономики союза с такой скоростью, чтобы 1 января 2021 года он вступил в силу.

"То, что предстоят сложные переговоры, — это очевидно, мы на следующем Совете ЕС не примем решение. Целью должно быть сделать так, чтобы у национальных парламентов было достаточно времени осенью, чтобы обсудить это, и чтобы 1 января она (программа помощи) могла вступить в силу", — заявила она на пресс-конференции после переговоров с главами регионов бывшей восточной Германии.

Германия и Франция ранее предложили создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро. Это предложение приветствовали глава Совета стран ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, но план натолкнулся на критику в Австрии, Швеции, Дании и Нидерландов. Они предлагают альтернативный план — пострадавшие страны-члены ЕС смогут получить помощь из фонда в виде кредитов, а не субсидий.

Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду на внеочередной сессии Европарламента, заявила, что ЕК предлагает свой вариант плана — создать фонд на 750 миллиардов, а странам союза выдать 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в виде кредитов. Меркель, отвечая на просьбу прокомментировать этот план, заявила, что его нужно сначала изучить.