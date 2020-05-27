МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"В сложившейся ситуации, Владимир Владимирович, предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырёх с половиной тысяч рублей. Также на данном этапе на три месяца", — сказал он на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.

При этом более 400 тысяч человек в России получают максимальное пособие по безработице, заявил министр.

"Гражданам, потерявшим работу после 1 марта, назначается максимальное пособие по безработице. Сегодня его получают свыше 400 тысяч наших граждан", — сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.Он сообщил, что доплаты на детей до 18 лет получают более 140 тысяч безработных.

"Дополнительно граждане, которые потеряли работу после 1 марта, на каждого ребенка получают по три тысячи рублей. Я хочу сказать, что сегодня более 140 тысяч безработных получают эту доплату почти на 230 тысяч детей", — сообщил Котяков.

Он также предложил продлить выплату ранее назначенных пособий по безработице на 3 месяца.

"Предлагаю продлить гражданам период выплаты ранее назначенных пособий по безработице на три месяца. Это как раз позволит пройти сейчас самую сложную пиковую ситуацию на рынке труда", — сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

Кроме того, Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей.

"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места. Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть свое дело в связи с теми ограничениями, которые на сегодняшний день есть. Предлагаем для индивидуальных предпринимателей, для этих граждан установить максимальный размер пособия 12 тысяч 130 рублей также на трехмесячный период", — сказал он на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда.

БЕЗРАБОТИЦА

Котяков рассказал о ситуации с безработицей. Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу — 1,6 миллиона граждан.

Больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе. Что касается регионов, то самая сложная ситуация наблюдается в Республиках Тува, Чечня и Ингушетия, там безработица достигает от 9 до 11% от экономически активного населения.

Глава Минтруда также озвучил прогнозы по безработице. Ситуация на рынке труда РФ во втором и третьем кварталах 2020 года будет сложной, пик придется на третий квартал, стабилизация ожидается в четвертом квартале, положительная динамика — в первом-втором квартале 2021 года.

"Во втором и третьем квартале ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года", — сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда РФ.

Минтруд РФ предлагает организовать временную занятость для оказавшихся под риском увольнения в регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Предприятия в РФ, которые организуют временную занятость или общественные работы, смогут получить компенсацию части затрат на зарплату.

"Предприятия, организовавшие такие общественные работы или временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсацию части зарплат на оплату труда", — сказал Котяков.

Это позволит поддержать сотрудников в наиболее сложный период на рынке труда, даст предприятиям сохранить трудовые коллективы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

По словам Котякова, около 5,6 миллиона человек в РФ трудятся удаленно. Он предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе.

"На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 миллиона наших граждан, продолжают трудиться удаленно. Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работать в таком формате и после снятия ограничительных мер. Соответственно, предлагаю в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как "удаленная" и "комбинированная" занятость", — сказал Котяков на совещании по рынку труда.

По его словам, в режиме неполной занятости в РФ трудятся более 3 миллионов человек, почти 1,5 миллиона из них направлены в "простой".

"На отдельном контроле у Минтруда ситуация с переводом сотрудников в режим неполной занятости. Сегодня это 5,5% работников, или свыше 3 миллионов человек. Отмечу, что почти 1,5 миллиона работников отправлены в "простой", 1 миллион 300 тысяч человек заняты на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и около 280 тысяч работников находится в неоплачиваемом отпуске", — сказал Котяков.

Для упрощения ситуации с гибкими формами занятости министерство предлагает разрешить работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот электронно, без дублирования на бумаге, сообщил глава ведомства.

"Поскольку фактически трудовые отношения с применением форм гибкой занятости уже сложились, нам требуется ускорить и цифровизацию кадрового производства. Предлагаем дать возможность работодателям с 2021 года вести кадровый документооборот электронно, без дублирования на бумаге", — сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

Несмотря на все сложности, по словам министра, ситуация на рынке труда в РФ лучше, чем в ряде развитых стран.

"Существенный рост безработицы — это общемировой тренд… Но благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в РФ на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран", — сказал Котяков.

Он напомнил, что в США численность безработных выросла более, чем в три раза — до уровня 14,7%. А в Канаде, по его словам, этот показатель увеличился более, чем в полтора раза — до 13%.