МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Внимание к ситуации на рынке труда должно быть максимальным на всех уровнях власти, надо шаг за шагом открывать экономику, заявил российский президент Владимир Путин.

"Еще раз обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России. Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшимся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти. Важнейшая задача — создать условия для того, чтобы люди возвращались к нормальной работе, но конечно, с соблюдением всех требований безопасности. И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли. Собственно говоря, мы это и делаем", — сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.

По словам президента, важнейшими задачами национального плана по восстановлению экономики являются поддержание спроса и загрузка мощностей.

"Высокая безработица — это показатель того, что мощности экономики недозагружены. А также сохраняется существенный дефицит спроса. Решение этих проблем — важнейшая задача общенационального плана действий по восстановлению экономики", — сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда.