МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение с 1 мая увеличить минимальное пособие по безработице втрое — до 4,5 тысяч рублей, оно будет выплачиваться до 1 августа.

"За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает. В этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице — 1,5 тысячи рублей", — сказал Путин на совещании по ситуации на рынке труда.

"Ну, конечно же, этого мало, и я полностью с вами согласен, коллеги, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства. Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое — до 4,5 тысяч рублей. В таком объеме оно будет выплачиваться также в течение 3 месяцев, до 1 августа", — подчеркнул президент.

По его словам, правильно поддержать индивидуальных предпринимателей, потерявших работу после 1 марта — установить им пособия по безработице в 12130 рублей.

"Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособия по безработице также по верхней планке, а именно 12 130 рублей и выплачивать его также в течение трех месяцев", — сказал он.

Президент поддержал предложение расширить пособия на детей в размере 3 тысяч рублей для тех, кто потерял работу до 1 марта.

Он напомнил, что для тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей.

"Это 3 тысячи рублей на ребенка в месяц. Согласен, давайте расширим применение этой меры, распространим ее и на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но потеряли работу до 1 марта текущего года. Они также должны получить по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это справедливо, потому что ситуация на рынке труда ухудшилась, и конечно найти людям работу, даже если они потеряли её до 1 марта, очень сложно сегодня",- сказал Путин.

Президент согласился продлить на три месяца выплаты пособий по безработице тем, кто потерял работу во время пандемии, до 1 октября 2020 года.

"Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года", — сказал он.

"Гражданину, у которого срок выплаты пособия по безработице истёк, достаточно будет обратиться в службу занятости, и выплаты ему будут продолжены ещё на три месяца. Но не позднее, чем до 1 октября. Пока это так, а дальше, давайте будем исходить из ситуации, которая будет складываться на рынке труда", — уточнил Путин.