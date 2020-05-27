БРЮССЕЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает создать специальный инструмент защиты компаний Евросоюза от банкротства, который мог бы обеспечить их финансирование на сумму около 300 миллиардов евро, говорится в сообщении ЕК.

Этот инструмент является частью фонда восстановления ЕС от кризиса, получившего название "ЕС нового поколения".

"Новый инструмент поддержки платежеспособности мобилизует частные ресурсы для срочной поддержки жизнеспособных европейских компаний в наиболее пострадавших (от кризиса) секторах, регионах и странах. Его бюджет составит 31 миллиард евро для того, чтобы разблокировать 300 миллиардов евро для поддержки платежеспособности компаний из всех секторов экономики и подготовить их к более цифровому и устойчивому будущему", — говорится в релизе.

Этот инструмент может начать работать уже в 2020 году. Речь идет о помощи компаниям, которые в настоящее время подвергаются риску из-за экономического кризиса, уточняет ЕК. Инструмент поможет сохранить как работу предприятий, так и занятость, отмечает Еврокомиссия.

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, экономика ЕС серьезно пострадала от этого. Страны союза уже начали постепенно смягчать карантинные меры, однако согласно последним прогнозам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет в нынешнем году более, чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. Безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% с 6,7% в 2019 году.

Ранее в среду ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объёме 750 миллиардов евро. Его название – "ЕС следующего поколения". Исходя из сообщений ЕК, она хочет, чтобы средства этого фонда шли в дополнение к общим бюджетам стран ЕС, а не были их частью. Эти 750 миллиардов евро ЕК планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Действие этого фонда и, следовательно, входящих в него программ и инструментов, будет временным, оно рассчитано до конца 2024 года.