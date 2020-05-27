МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 19 по 25 мая ускорилась до 0,1% после нулевой инфляции в период с 7 по 18 мая, с начала года потребительские цены выросли на 2,3%, сообщает Росстат.

"За период с 19 по 25 мая 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая — 100,2%, с начала года — 102,3%", — говорится в сообщении.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

По данным Росстата, инфляция в России в апреле составила 0,8% после 0,6% в марте, в годовом выражении — ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%. Минэкономразвития в своем обзоре ранее сообщало, что инфляция в России в мае прогнозируется на уровне 0,4-0,6%, годовая составит 3,2-3,4%.