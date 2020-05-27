МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений по коронавирусу, возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки", — говорится в блоге.

"Прогулочный режим" в Москве вводится в порядке эксперимента – на две недели, с 1 по 14 июня.

Собянин отметил, что с понедельника жители столицы могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Он также добавил, что за небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

"Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента – на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года", — написал он в блоге.

Заниматься спортом и гулять можно без ограничений до 9 утра. Затем с 9 до 21 можно будет делать это по расписанию, установленному для каждого дома. Каждый москвич сможет гулять три раза в неделю — дважды в будни и один раз в выходные.

С 1 июня в Москве будут открыты автосалоны и многие непродовольственные магазины, возобновят работу мультисервисы, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту и бытовые сервисы, не требующие длительного контакта.

Возобновят работу ярмарки выходного дня, вероятно, первые могут быть открыты уже в пятницу 5 июня.

Собянин подписал указ, согласно которому Москва с 1 июня возобновляет работу спортобъектов, соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

"С 1 июня 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в иных случаях покидания места проживания (пребывания), в том числе в целях прогулки и занятий физической культурой и спортом в соответствии с приложением 8 к настоящему указу, а в случае посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них) дополнительно использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки)", — говорится в документе.

В целом работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранять этот формат, считает мэр.

Открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы пока рано, считает Собянин. По его словам, сейчас сделан большой шаг к снятию ограничений, как только позволит ситуация, за ним последуют следующие шаги.