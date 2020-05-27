МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) готова к возобновлению работы своих магазинов в Москве после разрешения торговли непродовольственной розницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с 1 июня в Москве предлагается разрешить работу объектов непродовольственной торговли, а также ряда предприятий сферы услуг.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" готова к ре-запуску магазинов. Модель One Retail позволила нам сделать магазины максимально безопасными, весь процесс покупки теперь проходит бесконтактно и в смартфоне покупателя — информацию о товарах можно получить через QR-код на ценнике или через онлайн-каталог на больших экранах, соблюдая социальную дистанцию с продавцом, оплатить — по ссылке или через приложение, без обращения на кассу", — сказали в ритейлере.

Компания указывает, что обеспечивает все стандартные меры безопасности: в ассортимент были введены маски и перчатки, все сотрудники проходят температурометрию, используют маски и перчатки, санитайзеры.

"В магазинах проводится регулярная влажная уборка и проветривание, возле кассовых зон и у входа в магазин нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Мы сохранили весь розничный персонал и имеем возможность перезапустить магазины в короткие сроки", — добавили в "М.Видео-Эльдорадо".

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец марта 2020 года группа объединяла 1 038 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".