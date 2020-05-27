МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Экономическая активность в США продолжает снижение на протяжении почти трех месяцев подряд из-за кризиса, связанного с коронавирусом, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Такая динамика отмечается уже в двух сводках подряд, которые приводились на основе данных, собранных с 25 февраля до 18 мая.

"Экономическая активность снизилась во всех регионах — и в большинстве из них показала резкое снижение, — что отражает перебои в связи с пандемией COVID-19. Потребительские расходы продолжили опускаться, так как в основном оставались обязательными закрытия предприятий розничной торговли на большую часть периода исследования", — говорится в документе.

Особенно сильное снижение наблюдалось в секторе досугового и гостиничного бизнеса, совсем незначительная активность была в сфере туризма и путешествий, отмечается в сообщении. Кроме того, значительно ниже были продажи автомобилей по сравнению с прошлым годом, в большинстве регионов резко сократилась производственная активность, ухудшились условия в сельскохозяйственной сфере. В энергетическом секторе активность также упала.

Во всех регионах занятость продолжила снижаться из-за мер социального дистанцирования и закрытия предприятий. При этом собеседники ФРС указали на трудности в том, чтобы вернуть сотрудников на работу, в связи с опасениями последних относительно здоровья и высокими страховыми выплатами по безработице. Влияние на заработную плату было разнонаправленным, некоторые фирмы снижали размер зарплаты, тогда как другие временно ее повысили.

Многие собеседники выразили надежду в том, что в целом активность будет восстанавливаться по мере открытия предприятий, но прогноз остается крайне неопределенным, и у большинства источников регулятора настроения по поводу возможного темпа восстановления были пессимистичные.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско. Данный доклад составлен на основе информации, собранной с 7 апреля и не позднее, чем по 18 мая 2020 года.