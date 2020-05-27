МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Отмена демпфирующего механизма, который удерживает цены на внутреннем рынке топлива от резких колебаний в ту или иную сторону при изменении мировых цен на нефть, в нынешней ситуации может не привести к автоматическому снижению стоимости бензина в рознице, но вполне вероятно подведет Россию к новому топливному кризису уже в сентябре, считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК компании VYGON Consulting Дарья Козлова.

Падение мировых цен на нефть в марте-апреле повысило премиальность внутреннего рынка для российских нефтяных компаний за счет демпфера. Но этот же механизм привел к значительным выплатам со стороны нефтяников в пользу бюджета и удержал цены на топливо в РФ от снижения. Началась дискуссия о целесообразности сохранения демфера в прежнем виде или даже его отмене, которую правительство не поддерживает.

"Отдельно хотелось бы остановиться на демпфере, сейчас много различных идет вопросов: а что было бы? Я уже рассказала, что по сути демпфер — это то, что закладывается в премию внутреннего рынка, почему сейчас наша нефтепереработка и живет лучше, чем все остальные в мире. Действительно, это уникальная ситуация", — сказала Козлова в ходе вебинара агентства Fitch.

"Очень много разговоров о том, что давайте мы демпфер отменим, цены на рознице пойдут вниз…. Но регуляторы руководствуются следующей логикой при принятии таких решений: во-первых, рынок у нас не настолько эластичен, что отмена демпфера автоматом сказалась бы на снижении цены", — заметила она.

Эксперт пояснила, что даже в случае снижения цен на топливо в РФ вслед за мировыми котировками нефти, обвал стоимости барреля до 15 долларов был связан с разными искусственными ограничениями, а не реальным снижением спроса. По ее словам, нужно четко для себя понимать, что при снятии ограничений цены на нефть все равно начали бы восстанавливаться.

"А это привело бы в любом случае к какому-то моменту к росту цен (на внутреннем рынке топлива — ред.). Мы все помним два топливных кризиса…. Поэтому отмена демпфера, она могла бы сказаться на самом деле уже в сентябре, на очередном топливном кризисе или в следующем году", — заключила Козлова.

МЕХАНИЗМ ДЕМПФЕРА

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в апреле говорил, что бюджет России в 2020 году получит около 700 миллиардов рублей дополнительных налогов за счет демпфирующего механизма регулирования рынка топлива. Минэнерго оценивало эти поступления при ценах на нефть около 20 долларов за баррель в примерно 1 триллион рублей.