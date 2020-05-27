ВАШИНГТОН, 27 мая /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду остались в "зеленой зоне", что связано с восстановлением экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи котировки промышленного индекса Dow Jones (DJIA) выросли на 2,21%, до 25548,27 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,77%, до 9412,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,48%, до 3036,13 пункта.

На глобальном фондовом рынке не первый день преобладают оптимистические настроения, поскольку многие страны, в том числе США, ослабляют принятые ранее в связи с коронавирусом карантинные меры, что должно способствовать и уже способствует восстановлению экономики.