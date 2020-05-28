МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. "Росгеология" не выполнила государственные контракты по воспроизводству минерально-сырьевой базы, заключенные с 2016 по 2019 годы, на сумму 4,9 миллиарда рублей, говорится в отчете Счетной палаты по результатам анализа воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015-2019 годах.

"По итогам 2019 года объем неисполненных обязательств по госзаказу увеличился по сравнению с 2018 годом на 16,9% и по 53 государственным контрактам, заключенным в 2016–2019 годах, составил 4,899 миллиарда рублей", — сообщила СП. Наибольший объем неисполненных обязательств образовался по госконтрактам на воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, уточняет ведомство.

Также СП отметила, что управленческие расходы "Росгеологии", в том числе и на зарплату, с 2015 по 2018 год выросли с 893,2 миллиона рублей до 1,5 миллиарда рублей, в 2019 году они составили 1,2 миллиарда рублей. "Однако это не привело к существенному улучшению качества менеджмента, что негативно отражается на выполнении госзаказа", — говорится в документе.

"Отсутствие конкурентной среды негативно сказывается на сроках и качестве выполнения госзаказа", — замечает Счетная палата. "Невыполнение "Росгеологией" основных мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы полезных ископаемых влечет за собой недостижение показателей по приросту ресурсов полезных ископаемых", — также сообщает ведомство.

СП предлагает в целях обеспечения выполнения работ по государственному геологическому изучению недр рассмотреть целесообразность заключения госконтрактов на выполнение ГРР на конкурентной основе на срок, соответствующий длительности их технологического цикла, говорится в материале.

"Росгеология" — созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства. "Росгеология" является единственным исполнителем госзаказов в РФ, связанных с реализацией подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр".