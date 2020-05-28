МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ выявила проблемы в нормативно-правовой и в управленческой сферах геологической отрасли, говорится в отчете ведомства.

"Регуляторная основа развития МСБ (минерально-сырьевой базы — ред.) РФ не отвечает в полной мере современным требованиям восстановления и рационального использования природных ресурсов, технологическим условиям пользования недрами", — сообщила Счетная палата. В частности, не приняты федеральные законы и подзаконные акты, направленные на совершенствование действующей системы лицензирования в области недропользования, стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов, а также использования отходов недропользования, сообщила СП.

Также ведомство считает, что недостаточная изученность недр уже в среднесрочной перспективе может выступить сдерживающим фактором экономического развития страны и обеспечения нацбезопасности. В отчете сообщается, что условия для привлечения частных инвестиций в геологическое изучение недр ранних стадий не созданы. "Так, препятствием для привлечения инвестиций на поиски месторождений стратегических видов полезных ископаемых являются ограничения, связанные с засекречиванием значительной части созданных в период СССР геологических отчетов, тематика которых в настоящее время является открытой", — отмечается в материале.

Кроме того, общий объем финансирования работ на геологическое изучение и воспроизводство МСБ в 2015–2019 годы составил 1,84 триллиона рублей, 90% которых составляют средства недропользователей. Объема бюджетного финансирования отрасли недостаточно для формирования "поискового задела", отмечает СП.

В целях обеспечения воспроизводства МСБ и повышения инвестиционной привлекательности геологоразведки, СП предложила применить ряд мер: выработать меры господдержки, включая механизмы, обеспечивающие доступность финансовых ресурсов с целью внедрения в ГРР юниорного движения с учетом международного опыта; пересмотреть ограничения, сдерживающие распространение "заявительного принципа", при предоставлении участков недр; разработать целевой проект с учетом новых технологий в области изучения и рационального недропользования.